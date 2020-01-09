В Дубне обсудили реконструкцию мусорного полигона

31 декабря в Дубне прошли общественные обсуждения по проекту реконструкции полигона твёрдых бытовых отходов.



Его площадь составляет 15 га, полигон расположен в 1,5 км от посёлка Дубна.

На мероприятии никакого голосования не было, предложения и замечания жителей пообещали учесть при подготовке проекта полигона для дальнейшего его направления на экспертизу.

Как сообщил руководитель ООО «СтройСитиТула» Алексей Рыжков и главный инженер проекта Николай Каширский, цель реконструкции — «создание современного объекта по обращению с отходами».

По словам Рыжкова, не реже чем три раза в месяц на полигоне проводятся замеры и лабораторные исследования воды, воздуха, почвы, также ведётся мониторинг скважин. Как отметил он, лабораторными исследованиями подтверждено, что в текущем состоянии полигон не влияет на качество питьевой воды и экологическую обстановку по району.

После реконструкции полигона пообещали разработать специальную программу производственного контроля и мониторинга, которая будет включать в себя информацию о контроле за состоянием подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почвы, уровня шума в зоне возможного неблагоприятного влияния объекта на всём сроке его эксплуатации. Будет обеспечено захоронение 44% отходов, которые поступят на переработку на полигон.

Напомним, ранее активисты выяснили, что на полигон в Дубне с 2019 года активно завозят мусор из Москвы и Подмосковья. Жители уверены, что он работает с нарушениями, в Дубне это подтверждала прокуратура.

В конце 2018 года председатель правительства Тульской области Валерий Шерин подписал соглашение с Московской области о сотрудничестве «в вопросах реализации мероприятий по обеспечению сбора, накопления, переработки и захоронения отходов». Именно оно, считают тульские общественники, легализовало ввоз в регион мусора из Подмосковья.

Недавно «Ведомости» сообщали, что полигон в Дубне может стать одним из пунктов приёма мусора из Москвы. По утверждению издания, отходы, которые не утилизируют на заводах в Подмосковье, а также остатки от сжигания мусора повезут на складирование в Тульскую область.