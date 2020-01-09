В 2020 году в Туле ожидают крайне низкую рождаемость

Тула попала в число городов России, где в 2020 году прогнозируют самую низкую рождаемость.



Соответствующее исследование провёл Финансовый университет при правительстве РФ. Опрашивались семейные пары в возрасте 19-39 лет, проживающие в городах с населением более 250 тысяч человек.

Лишь 9% семей из этой возрастной группы планируют рождение ребенка в 2020 году. Самый высокий коэффициент рождаемости оказался в Стерлитамаке, Ставрополе, Нижневартовске, Набережных Челнах, Махачкале, Сургуте, Балашихе, Владикавказе, Чите и Волжском.

Тула попала в число городов с самой низкой ожидаемой рождаемостью после Владивостока, Калининграда, Санкт-Петербурга, Москвы, Томска, Якутска и Севастополя.

На рождаемость влияют: уровень вовлечённости женщин в состав рабочей силы, строительство детских садов, поликлиник и школ, материальное благополучие населения.