В администрации Тулы нашли замену Мурзину

Перестал быть вакантным пост заместителя главы администрации Тулы по городскому хозяйству.



Ранее его занимал Роман Мурзин, который ушёл по собственному желанию в ноябре 2019 года.

На его должность распоряжением главы Дмитрия Миляева назначен Николай Вишнев, сообщили в ведомстве.

Николай Вишнев родился (1979) родился в городе Фрунзе Киргизской ССР. В 2001 году окончил Кыргызско-Российский Славянский университет. Работал начальником управления технологического развития и инноваций филиала «Тулэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Напомним, в сентябре 2019 года ушёл в отставку глава администрации Тулы Евгений Авилов. Впоследствии он отказался и от мандата депутата Тульской городской Думы, хотя многие называли его основным претендентом на должность мэра. Авилова сменил бывший министр сельского хозяйства Дмитрий Миляев.