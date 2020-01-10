Путин поднимет тему бедности народа в послании сенаторам

Президент РФ Владимир Путин поднимет проблему снижения доходов населения в послании Федеральному собранию 15 января.



В беседе с ТАСС Путин признался, что его «очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения».

Президент уточнил, что в документе упоминаются «вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности».

«Эти решения должны состояться. Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения», — признался он.

Послание президента Федеральному собранию — это регулярное, как правило, ежегодное выступление главы государства, зафиксированное в Конституции как его обязанность. В нём президент обозначает основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи для правительства и парламента.

В прошлый раз Путин выступал с посланием 20 февраля 2019 года.

Представители Тульской области в Совете Федерации Дмитрий Савельев и Игорь Панченко в 2018 году на двоих заработали более 185 млн рублей. Савельев в 2019 году занял 79-е место в списке богатейших госслужащих и депутатов России по версии Forbes. Его семейный доход превысил 188 млн рублей.