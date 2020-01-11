Тульскую систему дополнительного профобразования ждёт перенастройка

Министр просвещения России Ольга Васильева анонсировала «перенастройку» системы дополнительного профессионального образования в регионах.



Об этом она рассказала в интервью журналу «Вестник образования».

«Важную роль в регионах выполняют институты развития образования и институты повышения квалификации. Их модели работы должны отвечать запросам современного образования. В этом смысле нашу систему дополнительного профобразования ждёт модернизация. Или, вернее сказать, перенастройка», — пояснила она.

По словам министра, институты должны не только повышать предметный уровень, но и формировать у педагогов гибкие компетенции.

«Учителю нужно уметь поставить с учениками образовательную цель, выбирать инструменты для ее достижения, учить работать в коллективе, решать междисциплинарные задачи и использовать для этого самые современные технологии», — рассказала Васильева.

В ближайшее время в России появится единый федеральный портал, где будут собраны образовательные программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки для учителей. По словам Васильевой, все программы на этом сайте пройдут федеральную профессионально-общественную экспертизу.