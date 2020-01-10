Богородицк атакуют «речки-вонючки» (фото)

Богородицкие власти не могут справиться уже со второй «речкой-вонючкой».



Жители пожаловались на стоки отходов по улице Горноспасательная ещё 1,5 месяца назад, но

«Сказали график есть и всё будет устранено. Прошло уже 1,5 месяца точно. Так и течёт! Вонь стоит ужасная», — рассказывают жители.

Как сообщили в районной администрации, на улице Горноспасательной нет центральной канализации — только частные выгребные ямы. Откачка производится дважды в месяц — 3 и 6 числа.

Управляющая компания «Сервис» неоднократно проводила с жителями собрания, чтобы увеличить количество откачек стоков бочкой, но жители категорически отказываются платить за дополнительную откачку.

Ранее мы писали о зловонной канаве на улице Полевая в Богородицке. Она находится недалеко от остановки общественного транспорта и растекается к жилым домам.