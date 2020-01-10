В Ефремове затянули ремонт дома-музея Бунина

В Ефремове затянули с ремонтом дома-музея писателя Ивана Бунина к 150-летию с его дня рождения, отмечаемому в 2020 году.



Работы по реставрации фасада ведутся в рамках подпрограммы «Памятники истории и культуры Тульской области» государственной программы «Развитие культуры и туризма Тульской области».

Как сообщил глава администрации Ефремова Сергей Балтабаев в интервью районной газете, во время проведения работ возникли сложности во входной части музея.

«Никто не рассчитывал, но пришлось разобрать большую часть кладки, так как ей грозило обрушение. В целом работа ведется объёмная и поэтапная. Подрядная организация подходит к делу профессионально. Уже начаты внутренние работы и, думаю, к юбилею писателя мы увидим музей обновленным», — пояснил он.