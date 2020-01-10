В России хотят впервые ввести дифференцированный тариф на вывоз мусора

Подмосковье может стать первым регионом страны, где будет введён дифференцированный тариф на вывоз мусора. Жителям, которые сортируют свои отходы, эта коммунальная услуга станет обходиться дешевле.



Тарифы будут снижать за счёт региональных мусорных операторов. Но нововведения коснутся только ИЖС и СНТ, которые, по получат за раздельный сбор 20-процентную скидку от тарифа.

Планируется, что дифференцированный тариф будет стимулировать раздельный сбор и повышать качество сырья для вторичной переработки.