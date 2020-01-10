В 2019 году в Тульской области возбудили 4 уголовных дела за вырубку леса

В 2019 году прокуратура Тульской области выявила 139 нарушений лесного законодательства.



За незаконную вырубку деревьев возбуждено 4 уголовных дела. Также к административной ответственности привлечено 21 лицо, к дисциплинарной — 31.

Всего в анализируемой сфере природоохранным прокурором выявлено 139 нарушений, внесено 27 представлений об устранении нарушений закона.

Также 17 административных протоколов составили на недобросовестных арендаторов лесных участков. Среди них организации «КЛЕН», «Форест Траффик Сайнс», «СтройБизнесГрупп», «Вояж Плюс» «Серебряный луч», «Суворовский лес», «КЕДР», «Амазонка», «Чайка», «Алексин Бор Плюс», «ТД «Амиг», «Экожилсервис», «Горки», «Транстройтрог», индивидуальные предприниматели и физическое лицо.

По результатам рассмотрения наложено штрафов на общую сумму 65,8 тыс. рублей, вынесено 5 предупреждений. Руководителям вышеуказанных юридических лиц внесено 14 представлений, по результатам рассмотрения которых приняты меры к погашению задолженности по арендной плате, 13 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.