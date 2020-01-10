Реестр тульских коррупционеров пополнился новыми фамилиями

В 2019 году федеральный реестр лиц, уволенных за коррупцию, пополнился новыми именами представителей Тульской области.



Это бывшие чиновники, депутаты, судебные приставы. Общий список насчитывает 1920 фамилий, среди них 13 туляков.

Федеральный закон о создании реестра уволенных за коррупцию чиновников был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце декабря 2017 года и вступил в силу 1 января 2018 года. Сведения вносятся в реестр сроком на пять лет.

Исключение из реестра информации о таких экс-чиновниках возможно только в случае отмены акта, явившегося основанием для включения в реестр, вступления в законную силу решения суда об отмене подобного акта или в случае истечения пяти лет с момента его принятия, а также смерти включённого в реестр лица.

Сейчас тульская часть реестра коррупционеров выглядит так:

Светлана Веретина, бывший главный специалист-эксперт отдела государственной регистрации недвижимости управления Росреестра по Тульской области, уволена 24 апреля 2018 года за нарушение п. 2 ч. 1 ст. 59.2 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ».

Василий Анисимов, экс-депутат собрания депутатов МО Иваньковское Ясногорского района, лишён полномочий 17 апреля 2018 года за нарушение ч. 7.1 ст. 40 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 12.1 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», ч. 2 ст. 2 Закона Тульской области №36-ЗТО «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений».

Алексей Кулешов, экс-руководитель аппарата администрации МО Ефремов, уволен 28 мая 2018 года за нарушение п. 11 ч. 1 ст. 12, ч. 2.3 ст. 14.1 №25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», ч. 1 ст. 11 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Алексей Вдовин, экс-глава МО Страховское Заокского района, уволен 30 мая 2018 года за нарушение ч. 1 ст. 15 №25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», ч. 1 ст. 8 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Михаил Дубинин, экс-депутат собрания депутатов МО Ясногорск, лишён полномочий 1 июня 2018 года за нарушение ч. 4 ст. 12.1 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», ч. 2 ст. 2 Закона Тульской области №36-ЗТО «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах».

Вячеслав Култыгин, бывший замначальника межрайонной ИФНС №9 по Тульской области, уволен 26 декабря 2018 года за нарушение п. 9 ч. 1 ст. 16, п. 8 ч. 1 ст. 17, пп. 5 и 6 ч. 1 ст. 18, ч. 3.2 ст. 19 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», ст. 8, 10 и 11 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Геннадий Кушнаренко, бывший государственный инспектор отдела лесного надзора и пожарного надзора министерства природных ресурсов и экологии Тульской области, уволен 11 января 2019 года за нарушение ст. 20 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», ст. 8 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Неля Титова, бывший судебный пристав-исполнитель, уволена 25 января 2019 года за нарушение п. 12 ч. 1 ст. 15 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ».

Евгений Гринёв, бывший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов, уволен 28 февраля 2019 года за нарушение ст. 15 и 18 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ»;

ст. 11 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Екатерина Кузнецова, бывший судебный пристав-исполнитель, уволена 26 марта 2019 года за нарушение ст. 15 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ», ст. 11 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Ольга Евграфова, экс-депутат собрания депутатов МО Алексин, лишена полномочий 14 июня 2019 года за нарушение ч. 4 ст. 12.1 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», ч. 2 ст. 2 Закона Тульской области №36-ЗТО «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений».

Анатолий Недозоров, экс-депутат МО Демидовское Заокского района, лишён полномочий 27 сентября 2019 года за нарушение ч. 4 ст. 12.1 №273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Михаил Алдошин, экс-депутат собрания депутатов МО Болохово Киреевского района, лишён полномочий 23 октября 2019 года за нарушения ч. 4 ст. 12.1 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»; ч. 2 ст. 2 Закона Тульской области №36-ЗТО «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений».