В Туле при поддержке «Норникеля» построят масштабный спортивный центр

В 2021 году в Туле на Калужском шоссе появится многофункциональный спортивный центр «Тула-Арена» с трибунами на 2 тысячи зрителей.



Основное здание будущего спортивного центра предусматривает площадку для гандбола с возможностью проведения соревнований по мини-футболу, баскетболу и волейболу, а также тренажёрный зал. Здесь появятся зрительные трибуны на 1600 стационарных и 400 телескопических зрительских мест, раздевалки, медицинский кабинет и др.

Проект будет реализован при поддержке «Норильского Никеля». Его общая площадь объекта — более 13,5 тысяч кв м.