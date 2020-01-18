В тульской администрации назначат «стрелочников»

До конца января 2020 года в администрации Тулы должны разработать план-график по каждой программе, которая будет реализована в муниципалитете.



Как пояснил глава администрации Дмитрий Миляев, это позволит выстроить системную работу.

В планах будут прописаны временные рамки выполнения работ, а также указаны лица, ответственные за каждый этап. Это будет касаться всех сфер: благоустройства, строительства дорог, сетей коммуникаций, социальных и спортивных объектов.

«Мы должны чётко видеть, на какой стадии работы, кто на каждом из этапов несёт ответственность за выполнение и, в случае необходимости, быстро реагировать во избежание срывов», — сообщил Миляев.