Поможет ли индексация декретных тулячкам больше рожать?

С 1 января 2020 года Фонд социального страхования повысил размер декретных выплат.



Так, максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска составит с 322,1 тыс. рублей (69 тыс. рублей в месяц). В прошлом году выплаты составляли 64,5 тыс. рублей в месяц.

Также максимальный размер пособия по уходу за ребёнком для женщин, зарегистрированных в ФСС и проработавших как минимум 2 года до рождения ребёнка, будет увеличен с прошлогодних 26,1 тыс. рублей до 27,9 тыс. рублей.

Поможет ли это тулячкам больше рожать — вопрос. В 2020 году в Тульской области прогнозируют крайне низкую рождаемость.