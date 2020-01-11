Ясногорск опять не выдержал снегопада: 720 домов остались без электричества

В Ясногорске в результате снегопада произошёл обрыв линии электропередач.



В результате около 720 домов остались без электричества. Сообщение о частичном отключении электроснабжения поступило 11 января на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112».

На месте происшествия работали аварийно-восстановительная бригада Ясногорского РЭС и оперативная группа Ясногорского пожарно-спасательного гарнизона. К вечеру электроснабжение удалось восстановить.

Такие ЧП происходят в Ясногорске каждую зиму. В январе 2019 года из-за аварийного отключения электроэнергии более 5 тысяч человек (62 жилых дома) остались без отопления и горячей воды.