В Туле избрали окружного казачьего атамана

11 января в атриуме Тульского кремля состоялся Большой круг Западного окружного казачьего общества, на котором выбрали окружного атамана.



На мероприятие съехались представители всех районов Тульской области, казаки Рязанской области, члены регионального правительства.

Перед тем как начать голосование по выбору нового атамана, о проделанной за последние пять лет работе отчитался действующий атаман Алексей Альховик.

Как сообщил он, за отчётный период был создан детский ансамбль «Казачок», отреставрировано здание

штаба Западного окружного казачьего общества на улице Металлистов. Также тульские казаки наладили работу по призыву в армию казаков, содействуют полиции в охране общественного порядка.

Выборы атамана — старинный казачий ритуал. По традиции атаман остаётся в штанах и рубахе с крестом. Ему завязывают глаза и любой казак, несмотря на чины, может высказать всё, что думает об атамане публично. Критикующих не нашлось. Окружным атаманом вновь стал Алексей Альховик, за него проголосовали единогласно.







