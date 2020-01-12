В Тульской области спасатели два часа не могли потушить пожар в жилом доме

В Заокском районе вечером 11 января произошёл пожар в жилом доме на Лесном переулке в деревне Александровка.



Сообщение о случившемся поступило в 22:16 мск на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112». На место происшествия прибыли четыре пожарных расчёта.

В 22:30 мск пожарные приступили к ликвидации огня, а потушить его смогли только в 01:10 мск.

При пожаре пострадал человек. Жилой дом сгорел полностью, в бане оплавился сайдинг на площади 10 кв. м.

В ликвидации последствий возгорания участвовали 10 человек личного состава МЧС и 4 единицы техники.