Эксперты: Почти половина депутатов не смогут переизбраться в Госдуму

Около половины действующих депутатов Госдумы не смогут переизбраться на парламентских выборах 2021 года.



Такой вывод сделали аналитики, подготовившие исследование «Коэффициент полезности депутатов Государственной думы РФ». Его представят в ближайшее время.

При этом высокие шансы на повторное прохождение в нижнюю палату имеют все лидеры фракций (Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Сергей Неверов, Сергей Миронов), а также председатель Госдумы Вячеслав Володин.

При условии, что парламентские партии смогут повторить результат прошлых выборов, каждую из них ждёт ротация на уровне 35-37%, отмечают эксперты.