Туляки будут больше платить за сотовую связь из-за «закона Яровой»

В России повышается стоимость тарифов сотовых операторов. Рост может составить почти 20% из-за «закона Яровой».



Оператор связи «Мегафон» поднимет стоимость архивных тарифов с 13 января, компания «Вымпелком» (бренд «Билайн») — с 16 января.

В «Мегафоне» сообщили, что повышение связано с ростом потребления услуг. В компании отметили, что повышение затронет небольшую часть абонентов. В «Вымпелкоме» объяснили рост цен расходами на реализацию требований российских законов, а также из-за интенсивного развития инфраструктуры.

В аналитическом агентстве Content Review сообщили, что тарифы дорожают из-за расходов на выполнение требований «закона Яровой» и закона об изоляции Рунета, отмечает РИА «Новости».

По мнению экспертов, услуги мобильной связи в России в 2020 году могут подорожать на 17-18%.