Счётная палата: Власти регионов предоставляют недостоверные данные о качестве дорог

Власти в регионах предоставляют недостоверные данные о сокращении аварийно опасных участков на дорогах, где происходят дорожно-транспортные происшествия.



Об этом сообщили эксперты Счётной палаты по итогам промежуточных результатов мониторинга о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В ряде регионов были обнаружены рост и появление новых мест концентраций ДТП на региональных и местных дорожных сетях.

В Улан-Удэнской агломерации было выявлено увеличение аварийно опасных участков на 194%, хотя власти отчитывались о снижении на 76%, в Кировской агломерации снижение составило не 64,9%, а 24,3%.

Счётная палата рекомендовала направить обращение в Генпрокуратуру и ряд информационных писем главам министерств и региональным властям.

Нацпроект «Безопасные и качественные дороги» реализуется с декабря 2018 года, он охватывает 83 субъекта России и 104 городские агломерации, сформированные на территории этих субъектов.