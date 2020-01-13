Где искупаться в Крещение: полный список безопасных мест в Тульской области

В 2020 году во время крещенских купаний безопасность будет обеспечиваться на 36 водных объектах Тульской области.
Купания пройдут 18-19 января в различных муниципальных образованиях. Полный список безопасных мест представили в областном управлении МЧС.
Алексин:
д. Колюпаново, св. источник, купель
с. Красное, св. источник, купель
д. Егнышовка, «Св. источник Пантелеймона Целителя», купель
Арсеньевский район:
МО Астаповское, н. п. Даргомыжка, купель
Белёвский район:
МО Правобережное, д. Жабынь, св. источник, купель
Богородицкий район:
МО Бахметьевское, с. Папоротка, купель
Венёвский район:
МО Центральное, д. Свиридово, св. источник «12 ключей», купель
Воловский район:
МО Двориковское, с. Никитское, р. Непрядва, купель
МО Двориковское, с. Осиново, купель
Донской:
мкр. Руднев, з/о «Голубая вода», прорубь на пруду
Дубенский район:
МО Протасовское, с. Новое Павшино, св. источник
Ефремов:
с. Тюртень, св. источник, купель
Ефремов, р. Красивая Меча, прорубь
Заокский район:
МО Страховское, с. Бехово, купель
МО Малаховское, п. Маяк, купель
МО Малаховское, с. Савино, купель
Кимовский район:
МО Новольвовское, с.Покровское, прорубь
МО Епифанское, с. Себено, купель
Киреевский район:
МО Дедиловское, с. Орловка, р. Олень, прорубь
МО Дедиловское, с. Дедилово, Святой источник «Воскресение Христово» , купель храма
Куркинский район:
МО Михайловское, п. Грибоедово, св. источник «Прощенный колодец», купель
р. п. Новогуровский:
ул. Спортивная, пруд №1, прорубь
Новомосковск:
МО Гремячевское управление, с. Осаново, св. источник, купель
Одоевский район:
МО Восточно-Одоевское, д. Зиброво, купель
Суворовский район:
МО Юго-Восточное, с. Березово, Свято-Никитинский храм, купель
Тепло-Огарёвский район:
МО Нарышкинское, д. Нарышкино, св. источник, купель
Тула:
ЦПКиО им. Белоусова, средний пруд, прорубь
Узловский район:
МО Шахтерское, с. Федоровка, св. источник «Три колодца», купель
МО Смородинское, с. Бутырки, св. источник закрытого типа
Узловая, пруд «Трестовский», прорубь
Чернский район:
п. Чернь, р. Чернь, ПКиО, прорубь
Щёкинский район:
р. п. Первомайский, п. Первомайский, прорубь на пруду
г. Советск, прорубь
МО Ломинцевское , д. Косое, купель
Ясногорский район:
МО Иваньковское, с. Башино, святой источник Казанской божьей матери, купель
МО Теляковское, с. Спицинское, святой источник, купель