Где искупаться в Крещение: полный список безопасных мест в Тульской области

В 2020 году во время крещенских купаний безопасность будет обеспечиваться на 36 водных объектах Тульской области.



Купания пройдут 18-19 января в различных муниципальных образованиях. Полный список безопасных мест представили в областном управлении МЧС.

Алексин:

д. Колюпаново, св. источник, купель

с. Красное, св. источник, купель

д. Егнышовка, «Св. источник Пантелеймона Целителя», купель

Арсеньевский район:

МО Астаповское, н. п. Даргомыжка, купель

Белёвский район:

МО Правобережное, д. Жабынь, св. источник, купель

Богородицкий район:

МО Бахметьевское, с. Папоротка, купель

Венёвский район:

МО Центральное, д. Свиридово, св. источник «12 ключей», купель

Воловский район:

МО Двориковское, с. Никитское, р. Непрядва, купель

МО Двориковское, с. Осиново, купель

Донской:

мкр. Руднев, з/о «Голубая вода», прорубь на пруду

Дубенский район:

МО Протасовское, с. Новое Павшино, св. источник

Ефремов:

с. Тюртень, св. источник, купель

Ефремов, р. Красивая Меча, прорубь

Заокский район:

МО Страховское, с. Бехово, купель

МО Малаховское, п. Маяк, купель

МО Малаховское, с. Савино, купель

Кимовский район:

МО Новольвовское, с.Покровское, прорубь

МО Епифанское, с. Себено, купель

Киреевский район:

МО Дедиловское, с. Орловка, р. Олень, прорубь

МО Дедиловское, с. Дедилово, Святой источник «Воскресение Христово» , купель храма

Куркинский район:

МО Михайловское, п. Грибоедово, св. источник «Прощенный колодец», купель

р. п. Новогуровский:

ул. Спортивная, пруд №1, прорубь

Новомосковск:

МО Гремячевское управление, с. Осаново, св. источник, купель

Одоевский район:

МО Восточно-Одоевское, д. Зиброво, купель

Суворовский район:

МО Юго-Восточное, с. Березово, Свято-Никитинский храм, купель

Тепло-Огарёвский район:

МО Нарышкинское, д. Нарышкино, св. источник, купель

Тула:

ЦПКиО им. Белоусова, средний пруд, прорубь

Узловский район:

МО Шахтерское, с. Федоровка, св. источник «Три колодца», купель

МО Смородинское, с. Бутырки, св. источник закрытого типа

Узловая, пруд «Трестовский», прорубь

Чернский район:

п. Чернь, р. Чернь, ПКиО, прорубь

Щёкинский район:

р. п. Первомайский, п. Первомайский, прорубь на пруду

г. Советск, прорубь

МО Ломинцевское , д. Косое, купель

Ясногорский район:

МО Иваньковское, с. Башино, святой источник Казанской божьей матери, купель

МО Теляковское, с. Спицинское, святой источник, купель