Туляки будут получать отпускные по новым правилам

Правительство России инициировало поправки в Трудовой кодекс, основная часть которых коснулась сроков выплаты работнику отпускных.



В законе будет прописано, что если заявление сотрудник написал в срок, то отпускные выплачиваются за три рабочих дня.

Поправки также учитывают обстоятельство, если работник собрался в отпуск «спонтанно»: согласно нововведениям, если заявление на отдых было написано менее чем за три дня до отпуска, то отпускные ему должны быть начислены в течение трех рабочих дней с момента подачи документа.