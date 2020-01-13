В Тульской области прокуратура закрыла сайты с запрещённой информацией

По иску прокурора Белёвского района заблокированы сайты, через которые распространяли запрещённую информацию.



Прокуратура Белёвского района выявила сайты, содержавшие информацию о продаже дипломов об образовании всех уровней без прохождения обучения.

За подделку, изготовление, сбыт и использование подложного документа об образовании предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Для предотвращения распространения запрещённой в суд были направлены исковые заявления. Решением суда требования прокуратуры удовлетворены, в настоящее время сайты заблокированы.