В Тульской области прокуратура закрыла сайты с запрещённой информацией

По иску прокурора Белёвского района заблокированы сайты, через которые распространяли запрещённую информацию.
Прокуратура Белёвского района выявила сайты, содержавшие информацию о продаже дипломов об образовании всех уровней без прохождения обучения.
За подделку, изготовление, сбыт и использование подложного документа об образовании предусмотрена уголовная или административная ответственность.
Для предотвращения распространения запрещённой в суд были направлены исковые заявления. Решением суда требования прокуратуры удовлетворены, в настоящее время сайты заблокированы.