В Узловой в квартире жилого дома взорвался самогонный аппарат

В Узловой в квартире на 8-м этаже жилого дома на улице Горького взорвался самогонный аппарат.



Происшествие случилось вечером 12 января. Произошла разгерметизация ёмкости с брагой, которую женщина грела на газовой плите.

38-летняя женщина госпитализирована с ожогами рук и лица 1 и 2 степени. Также, как сообщают «Тульские новости», в квартире находились трое детей, они не пострадали.

В квартире выбило оконную раму, также лопнул натяжной потолок. Все обстоятельства случившегося выясняют правоохранительные органы.