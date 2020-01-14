Тульских депутатов Госдумы оценили по степени полезности

Эксперты представили рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Государственной думы РФ», в котором 444 избранников народа ранжировали в зависимости от их активности, оценке экспертов и граждан.



Как считают авторы исследования, получившие низкие оценки депутаты не смогут переизбраться на парламентских выборах 2021 года. Всего, по оценкам, каждую партию ждёт ротация на уровне 35-37%.

При этом высокие шансы на повторное прохождение в нижнюю палату имеют все лидеры фракций (Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Сергей Неверов, Сергей Миронов), а также председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Из туляков выше всех в рейтинге расположился коммунист Юрий Афонин (72-е место), который избирался не от Тульской области.

Далее расположились представители «Единой России»: Владимир Афонский — 90-й, Виктор Дзюба — 247-й, Николай Петрунин — 272-й, Наталия Пилюс — 326-я.

Представитель тульского КПРФ Олег Лебедев занял 425-е место. Всего в рейтинг вошли 444 депутата.

Осенью депутаты располагались в списке таким образом: Афонский — 57-й (в 2017 году — 43-й), Дзюба — 222-й (175-й), Петрунин — 272-й (285-й), Пилюс — 308-я (434-я), Лебедев — 420-й (349-й).

В 2021 году высокие шансы на переизбрание у Афонина, средние — у Афонского, Петрунина и Пилюс, низкие — у Лебедева и Дзюбы.