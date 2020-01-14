Новый закон Путина назвали возрождением ГУЛАГа

С 1 января 2020 года вступили в силу подписанные президентом РФ Владимиром Путиным ещё летом 2019 года поправки в Уголовно-исполнительный кодекс, согласно которым при крупных предприятиях или государственных стройках откроются филиалы колоний.



Они будут работать в режиме колоний-поселений и в режиме исправительных центров. Отмечается, что на стройках и предприятиях будут трудиться осуждённые на небольшой срок за нетяжкое преступление или заключённые, которым режим был смягчен.

Документ предполагает создание специальных общежитий, где могли бы ночевать заключённые, приговоренные к принудительным работам.

По предварительным расчетам, будет создано дополнительно 6 тысяч рабочих мест. По данным экспертов, сейчас в 123 колониях-поселениях отбывают наказание 33,3 тысячи осуждённых. При этом трудоустроена примерно треть из этого числа.

Как пишет «Ридус», положительно идею законотворцев оценили немногие блогеры, а большинство высказало своё возмущение и опасения, что в близком будущем принудительный труд станет массовым явлением, а по ложному обвинению в «новом ГУЛАГе» могут оказаться невиновные люди.