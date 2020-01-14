Дубенцы 5 лет назад собрали деньги на газификацию, но обещанного газа не дождались

Жители деревни Выглядовка Дубенского района более пяти лет ждут, когда в их дома проведут газ.



Ещё в первой половине 2010-х годов они собрали деньги на проект газификации, но газ им так и не провели. В 2019-м пришлось писать обращение к губернатору Тульской области Алексею Дюмину.

По данным правительства Тульской области, глава администрации Дубенского района Кирилл Гузов сообщил, что заявку о включении газификации деревень Выглядовка и Дергаловка в программу «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2020 год направили в областное министерство сельского хозяйства в 2018 году. Сейчас проектно-сметная документация прошла госэкспертизу, администрацией готовится проект технического задания. Газифицировать деревни планируется до 1 ноября текущего года.

Сам Гузов уточнил, что в 2016 году была разработана проектно-сметная документация, в 2017-м она прошла экспертизу. В 2018 году на основании заявки с учётом очередности и уже имеющихся обязательств газификация включена в программу на 2020 год.