Тулячек в декрете переобучат за бюджетные деньги

В 2020 году 369 тулячек пройдут обучение в рамках федерального проекта содействия занятости женщин с детьми в возрасте до 3 лет.



Они смогут совместить воспитание детей с повышением квалификации и получением дополнительной специальности.

Период обучения составит три месяца. Средняя стоимость курса — не более 46 тысяч рублей, для женщин они будут бесплатными. Средства выделят из федерального и регионального бюджетов.

Тулячкам предлагают освоить профессии кондитера, повара, портного, парикмахера, визажиста, изучить основы маркетинга, психологию делового общения, документоведение, информационные технологии, кадровый менеджмент.

Для участия в программе необходимо лично обратиться в центр занятости населения по месту регистрации (прописки).