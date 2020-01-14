Аварийные, но не критичные: ряд домов в Тульской области не попали в программу переселения

В 2019 году в Тульской области сформировали реестр критичных многоквартирных домов, признанных аварийными.



Они будут расселены за счёт средств регионального бюджета до 2021 года. Однако ряд жилых домов в такой перечень не попали. По оценке регионального минстроя, их состояние оказалось недостаточно критичным.

Например, жилой дом №7 по улице Правды в микрорайоне Новоугольный города Донской. Местные общественные активисты написали губернатору Алексею Дюмину о плохом состоянии здания. В программу переселения этот дом не попал, так как был признан аварийным после 1 января 2017 года.

Здание построено в 1949 году. Сейчас здесь проживает 7 семей (14 человек, в том числе один ребёнок). По словам главы администрации Донского Руслана Бутова, совместно с областным минстроем было проведено обследование, которое показало, что состояние дома «не является критичным». В плохом состоянии находится кровля, только она и будет отремонтирована до 1 сентября.

Чиновники пообещали включить дом на улице Правды в новый перечень критичных аварийных домов, которые начнут расселять с 2022 года. А пока дончанам остаётся ждать и надеяться, что критичность не застанет их врасплох.