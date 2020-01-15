Кимовским чиновникам суд не указ?

Администрация Кимовского района не исполнила решение суда по ликвидации свалки строительных отходов на улице Гранковская.



Как рассказали нам местные жители, руины находятся здесь уже больше двух лет. Кимовчане обращались во все возможные инстанции, опасаясь пожара — рядом находятся жилые дома.

В местной администрации отписывались, что строительного мусора от снесённых бараков — мероприятия многозатратные.

После многочисленных жалоб свалку публично пообещали убрать в феврале 2020 года. Однако летом мы направили запрос в прокуратуру, которая пояснила, что вывезти мусор должны до конца 2019 года.

Но своих обязанностей администрация, как видим, так и не исполнила.

Мы направили повторный запрос с просьбой принять меры по отношению к безответственным чиновникам.

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