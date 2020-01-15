В Роспотребнадзор стало поступать больше жалоб на экологию в Тульской области

В 2019 году в управление Роспотребнадзора по Тульской области поступило 16,5 тысяч обращений граждан.



Более половины из них — обращения в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия.

Выросло число жалоб на состояние атмосферного воздуха (+32%), нарушения при розничной продаже товаров (+24%), условия воспитания и обучения (+22%).

При этом стало меньше жалоб на качество продуктов питания (-37%), нарушения в сфере ЖКХ (-37%) и жилищно-коммунальных услуг (-24%), сбор и утилизацию твёрдых бытовых отходов (-21%), водоснабжение (-16%).

Было рассмотрено 6 тысяч письменных обращений, из них 34% переадресованы по подведомственности, 6% рассмотрены с проведения проверок и контрольных закупок, 10% — с проведением административных расследований, по 47% даны разъяснения действующего законодательства.

При проведении внеплановых проверок, контрольных закупок и административных расследований в 66% случаях факты подтвердились. Возбуждено 735 административных дел, в защиту потребителей подано в суд 96 исков.

Туляки могут обратиться в областное управление Роспотребнадзора по адресу: Тула, ул. Оборонная, д. 114, каб. 101. По вопросам защиты прав потребителей по адресу: г. Тула, ул. Мира, д. 25, каб. 8.

Консультации по вопросам защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения можно получить по бесплатному телефону «горячей линии» — 55-55-50 в рабочие дни с 10:00 до 16:00 мск. Круглосуточный приём звонков осуществляется по телефону 8-800-555-49-43.

Также можно написать электронное обращение с помощью специальной формы на официальном сайте Роспотребнадзора.