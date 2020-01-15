Дюмина приняли в администрации президента

15 января в Москве руководитель администрации президента РФ Антон Вайно встретился с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым.



Дюмин доложил о проекте Регионального центра управления, который планируется создать в регионе для координации региональных и федеральных ведомств.

Также они обсудили подготовку к празднованию 500-летия Тульского кремля. Мероприятия охватят в том числе малые города, входившие в Большую засечную черту. В праздновании поучаствуют ведущие творческие коллективы страны, включая Мариинский театр, Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и другие.