Правительство Медведева ушло в отставку, Путин удовлетворён результатами его работы

Правительство России ушло в отставку. Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.



Медведев заявил, что считает такое решение правильным на фоне оглашённых президентом в послании предложений об изменении Конституции. Медведев отметил, что предложенные изменения поменяют баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.

Путин поблагодарил правительство Медведева за работу, отметив, что удовлетворён достигнутыми результатами. До формирования нового правительства Медведев останется исполняющим обязанности премьер-министра.

Также Путин заявил о планах ввести должность заместителя председателя Совета безопасности и предложить этот пост Медведеву.