Счётная палата: Через шесть лет в России негде будет захоранивать отходы

Через шесть лет в России не останется полигонов для размещения отходов. К таким выводам пришла Счётная палата РФ по итогам мониторинга нацпроекта «Экология».



Сейчас в России около 15 тысяч санкционированных свалок, которые занимают 4 миллиона гектаров, из них 55-60 миллионов тонн составляют твёрдые коммунальные отходы, говорится в докладе.

С каждым годом площадь свалок увеличивается на 300-400 тысяч гектаров. При этом увеличивается количество отходов, которые не поступают на вторичную переработку, их размещают на полигонах и свалках. В результате сокращается объём пригодных для сельского хозяйства земель.

Эксперты обращают внимание, что если объём коммунальных отходов продолжит увеличиваться такими темпами, то уже через шесть лет в стране не останется полигонов для их размещения.

В семи субъектах России (Камчатский, Приморский и Алтайский края, Чукотский автономный округ, Мордовия, Ленинградская и Московская области) ёмкость полигонов будет исчерпана в ближайшее время. Ещё в десяти регионах (каких — не уточняется) ёмкости имеющихся полигонов будут исчерпаны с 2020 по 2024 год.