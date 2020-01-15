В Туле силовики задержали подозреваемого в попытке подрыва мужчины

В Туле задержан подозреваемый в покушении на убийство.



27 ноября 2019 года в Туле на улице Болдина во дворе жилого дома рядом с автомобилем произошёл хлопок, в результате пострадал мужчина.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство, совершённое общеопасным способом), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, а равно незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).

Подозреваемый задержан сотрудниками управлений ФСБ и МВД и заключён под стражу. Устанавливаются все обстоятельства и мотивы произошедшего.