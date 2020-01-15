На Куликовом поле поймали браконьеров

В Тульской области росгвардейцы задержали двух мужчин с охотничьими ружьями на территории музея-заповедника «Куликово поле», где установлен строгий запрет на охоту.



Это местные жители, которые уже привлекались к административной ответственности за нарушение правил охоты.

Их передали следственно-оперативной группе для дальнейшего разбирательства, по данному факту проводится проверка.

Музей-заповедник «Куликово поле» находится в Кимовском и Куркинском районах. На его территории обитают кабаны, европейские косули, зайцы-русаки, лисы, норки, куницы, лоси и другие животные и птицы.



