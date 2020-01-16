В алексинском парке «Химик» появится спортивная зона

В 2020 году в Алексине продолжат благоустройство парка «Химик» в рамках национального проекта «Формирование современной городской среды».



Здесь оборудуют зону для культурно-досугового отдыха, создадут ландшафтную зону, установят малые архитектурные формы, а также сделают спортивную площадку с уличными тренажёрами.

В прошлом году в парке заасфальтировали пешеходные и велосипедные дорожки, установили лавочки и урны, вырубили аварийные деревья, провели освещение и высадили деревья.

Также за счёт средств фонда «Перспектива» была установлена большая детская игровая площадка, оборудованная специализированным резиновым покрытием.