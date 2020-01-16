Тула вошла в десятку популярных направлений из Москвы

Сервис путешествий Туту.ру рассказал о самых популярных автобусных маршрутах по результатам анализа продаж билетов на автобусы в 2019 году.



Почти 90% междугородних билетов, по информации аналитиков, приходится на поездки по России.

В десятку самых популярных автобусных маршрутов в 2019 году по России вошли следующие: Москва — Санкт-Петербург, Москва — Ростов-на-Дону, Москва — Воронеж, Москва — Переславль-Залесский, Москва — Киржач, Москва — Ярославль, Москва — Нижний Новгород, Москва — Тула, Екатеринбург — Челябинск и Москва — Иваново.

В 2018 году рейс из Москвы в Тулу занимал 14-е место, в 2019-м — 8-е.