Правительство потратит 120 млн рублей на обучение и развитие чиновников

Правительство России в 2020 году потратит около 120 млн рублей из госбюджета на обучение и профессиональное развитие 14 800 чиновников.



Согласно документу, почти 3 тысячи сотрудников судебного департамента при Верховном суде и около 2,8 тысячи сотрудников Казначейства получат дополнительное профессиональное образование.

Дополнительные образовательные программы пройдут также 1,3 тысячи сотрудников Росреестра, более тысячи сотрудников Роспотребнадзора и Федеральной службы судебных приставов.

В свою очередь Федеральная налоговая служба отправит на учёбу 754 человека, МВД – 479, Минюст – 288, МИД – 161, МЧС – 111, администрация президента – 105, аппарат правительства – 100, Роскомнадзор – 40, Росавиация – 35, Управление делами президента – 26, Минобороны и Минобрнауки – по 20, Минпросвещения – 10, Минстрой – 5, а ЦИК – 4.

Еще 28 чиновников из разных ведомств получат дополнительное образование за границей. Их обучение обойдется в 15 млн рублей.