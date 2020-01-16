В Алексине газифицируют несколько деревень

В 2020 году появится газ в алексинской деревне Павлово.



Сейчас проверяется исполнительная документация на соответствие построенного газопровода проектным и техническим требованиям.

По областной программе «Газификация населённых пунктов Тульской области на 2014—2020 годы» проложено более 2 км газопровода к деревне Замарино. Ввод объекта в эксплуатацию и пуск газа запланирован на 2020 год.

Также будет построен межпоселковый газопровод к деревням Казначеево, Клешня, Никулино, Сычёво и Новое Клеймёново.