Харитонов войдёт в состав «исправителей» российской Конституции

Президент РФ Владимир Путин сформировал рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию страны.



Сопредседателями рабочей группы назначены председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

В состав рабочей группы включили председателя Тульской областной Думы Сергея Харитонова. Всего в неё вошли 75 человек, среди которых сенаторы, депутаты, бизнесмены, учёные, деятели культуры, спорта, представители общественных организаций.