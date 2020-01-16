В здании тульского городского колледжа заменят окна и двери

В Тульском колледже профессиональных технологий и сервиса на улице Чмутова проведут капитальный ремонт — средства выделены из бюджета города. Здесь полностью заменят двери и установят новые пластиковые окна, согласно подготовленной смете.



Договор с подрядчиком намерены заключить в январе текущего года. На все работы он должен предоставить гарантию с момента сдачи-приёмки, а в случае обнаружения недостатков в указанный период срок гарантии будет продлён на время их устранения.

Тульский колледж профессиональных технологий и сервиса был создан в 1987 году, сейчас его учредителем является областное министерство образования. Образовательное заведение имеет филиалы в нескольких городах региона.

Достоинства пластиковых окон — энергосбережение, звукоизоляция, солнцезащита и противовзломность. Так как образовательное заведение находится на оживлённой улице, они позволят создать в учебных помещениях комфортную атмосферу и позволят студентам сосредоточиться на процессе получения знаний и профессиональных навыков.

Согласно предъявляемым к заказчику требованиям, качество пластиковых окон должно соответствовать требованиям регламентов, СНиП, СП, ГОСТ и другой нормативно-технической документации. Материалы изделий должны быть надлежащего качества.

Оконные блоки должны быть выполнены из поливинилхлоридных профилей со стеклопакетами, иметь защитное и защитно-декоративное покрытие. Основные комплектующие — ПВХ профили, стеклопакеты, уплотняющие прокладки, оконные приборы.

В прошлом году также была капитально отремонтирована мастерская для сварщиков в одоевском отделении колледжа. Стоимость проведённых работ составила 1,8 миллиона рублей. Часть средств выделили из муниципального бюджета, оставшиеся деньги выручили на предпринимательской деятельности.

Договор предусматривал обновление кирпичной кладки снаружи здания, установку входных металлических ворот, демонтаж и монтаж окон и дверей, а также небольшие внутренние косметические работы.

Одоевское отделение было создано в результате преобразования профессионального училища №53 в 1990 году. Образовательное учреждение находится рядом со зданием районной администрации и включает несколько зданий: учебный корпус №1 — 2-этажное здание, построенное в 1966 году, предназначенное для теоретической подготовки поваров и прохождения практики на базе собственной столовой; учебно-производственные мастерские для трактористов и сварщиков; учебное кафе; ремонтные мастерские и автогараж; общежитие для учащихся.

Также у колледжа есть два филиала в Белёве. Здесь готовят трактористов-машинистов, наладчиков аппаратного и программного обеспечения, токарей, электромонтёров, швей.