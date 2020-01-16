В Туле дедушка обиделся на внучку и поджёг её квартиру

Тульская полиция проводит проверку по факту возгорания в квартире на улице Маршала Жукова.



Происшествие случилось 14 января. Правоохранители установили, что причиной возгорания стало не короткое замыкание, а бытовой конфликт.

По данным УМВД, 65-летний мужчина поссорился с внучкой из-за недвижимости и поджёг квартиру, где она проживала. К счастью, никто не пострадал. Дедушка сам признался в содеянном.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, позднее будет дана правовая оценка происшествию.