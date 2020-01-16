Алексинский водоканал оштрафовали на 11 млн рублей, модернизация очистных оценивается в сотни миллионов

В Алексине водоканал оштрафовали на 11 млн рублей за слив отходов в реку Мышега.



Уже 2 года жалобы местных активистов поступают в министерство природных ресурсов и экологии Тульской области, управление Росприроднадзора и другие ведомства.

В прошлом году прокуроры проводили проверку и установили, что МУП «Водо-канализационное хозяйство г. Алексин» осуществляет сброс отходов в реки Мышега и Ока, не имея на это разрешительных документов. Анализ отобранных проб в Мышеге показал, что в воде превышена концентрация загрязняющих веществ. Также общественники отмечали, что сброс отходов в Мышегу осуществлял не только водоканал — отходы стекали с нескольких точек.

Очистные в Алексине были построены ещё в 1960-х годах. Стоки из городской канализации идут в иловый отстойник, где оседают отходы крупной фракции, затем жидкость перегоняют в каналы с барьерами. После прохождения центрифуги отфильтрованная жидкость попадает во вторичный отстойник. Затем в пруду вода отстаивается несколько часов и сливается в реку Мышега.

Разработка проекта реконструкции очистных сооружений в Алексине оценивается в сумму около 8 млн рублей. Всего на модернизацию очистных сооружений в Алексине требуется примерно 870 млн рублей.

В декабре 2019 года на экологическом форуме в Тулы была поднята проблема модернизации очистных сооружений. Представители регионов Центрального федерального округа сошлись во мнении, что проблема ветхого коммунального хозяйства остро строит во многих городах.

Решение проблемы специалисты видят в интересе к ней на федеральном уровне — для этого необходимо принимать соответствующие программы Минстрою.