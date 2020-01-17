Харитонов: Новая Конституция выстроит жёсткую вертикаль

Председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов, вошедший в рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию РФ, рассказал, как будут менять главный закон страны.



О планах изменить Конституцию сообщил президент РФ Владимир Путин в своём послании. После оглашения послания премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о роспуске правительства.

«Поправки не затрагивают фундаментальных основ Конституции, и в то же время, речь идёт о таких важных положениях, как развитие гражданского общества, формирование правительства, взаимодействие парламента и органов исполнительной власти. По сути, это новый этап развития парламентаризма.

Незыблемыми остаются положения статьи 2 Конституции, касающиеся прав и свобод граждан. Предлагается зафиксировать и положение о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, а также вопросы гарантированного пенсионного обеспечения, индексации пенсий. Да, есть соответствующие законы, но Конституция – закон прямого действия, и это важно.

Укрепляется суверенитет Российской Федерации, единство правового пространства: в этом отношении должна быть выстроена жёсткая вертикаль от федерального до муниципального уровня. И муниципалитетам глава государства уделяет особое внимание», — поделился он.

По словам Харитонова, новые поправки должны «дойти до каждого гражданина, чтобы все понимали их суть». По его словам, предстоит активно поработать «над отточенностью формулировок».