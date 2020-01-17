По Алексину ползут слухи о закрытии роддома

В Алексине может закрыться роддом — такая информация расходится в социальных сетях.



Как сообщают одни алексинцы, женщин теперь направляют в областное медучреждение. По словам других, роддом планово закрывают на помывку.

По данным заведующей женской консультацией Алексинского родильного дома Элеоноры Берестовой, в роддоме могут единовременно принимать до 25 рожениц. Есть 25 послеродовых – 10 обсервационных и 15 физиологических – коек. Родильное отделение оснащено по всем действующим стандартам. В областной роддом направляют женщин, которым грозят осложнённые роды. Официального подтверждения угрозы закрытия нет.