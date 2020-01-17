СМИ: Семья нового премьер-министра Мишустина владеет землёй за 1,5 млрд рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем правительства.



Ранее своё согласие на назначение дала Госдума: 383 депутата проголосовали за, 41 воздержался, против голосов не было.

Согласно 112-й статье Конституции РФ, председатель правительства не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, а также предлагает кандидатуры на должности заместителей председателя правительства и федеральных министров.

Как уже успели выяснить СМИ, семья нового премьер-министра Михаила Мишустина владеет 2,6 гектара земли и пятью жилыми домами общей площадью 2,4 тыс. кв. м в подмосковном посёлке «Коттон Вэй» на Николиной горе.

Как сообщили «Открытые медиа» со ссылкой на данные Росреестра, общая стоимость недвижимости составляет 1,5 млрд рублей. В декларации Мишустина указана только пятая часть земли — участок площадью 5,5 тыс. кв. м. Два соседних участка площадью больше 2 гектаров официально зарегистрированы на «Российскую Федерацию». Как отмечает издание, это популярный среди чиновников способ скрыть настоящих владельцев.

Напомним, 15 января президент РФ Владимир Путин огласил послание Федеральному Собранию, после чего премьер-министр Дмитрий Медведев объявил о роспуске правительства. В ближайшее время планируется изменить Конституцию страны, в состав рабочей группы по подготовке поправок вошёл председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.