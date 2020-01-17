Курс доллара будет «двигаться в сторону 200 рублей»

В России прогнозируют снижение курса российской валюты.



Глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев заявил, что курс рубля может снизиться до уровня 200 рублей.

Его слова вызвали бурную общественную реакцию, после чего экономист был вынужден объясниться, что цифра была приведена им ради понимания динамики ситуации и не является выверенным экономическим показателем.

«Моя фраза о возможном колебании курса российской валюты была абсолютно риторическим примером для того, чтобы продемонстрировать влияние девальвационных ожиданий на инвестиционную активность и экономический рост», — сообщил Ведев.

Также он отметил, что движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, а в сторону 40 рублей — невозможно.