Куда жаловаться жителям Тульской области на снег, наледь и проблемы ЖКХ

Жители Тульской области могут пожаловаться на плохую уборку придомовой территории и крыш жилых домов от снега и наледи.



Заявки напрямую поступают в управляющую компанию и находятся под контролем Государственной жилищной инспекции до полного решения проблем.

Для эффективного решения проблем разработан специальный классификатор, который включает 64 категории работ: ремонт систем водоснабжения, водоотведения, канализации, отопления, электроснабжения, удаление с крыш снега и наледи, содержание и уборка придомовой территории, уход за зелёными насаждениями и другие.

Подать заявление можно на сайте eds.tularegion.ru.