Министерство здравоохранения Тульской области назвало назвало слухи о закрытии роддома в Алексине фейком.
По данным ведомства, медучреждение работает в штатном режиме. Если рожениц направляют в тульский роддом, то по медицинским показателям.
Ранее в соцсетях появилась информация, что роддом может закрыться — вообще или на плановую помывку.
Ранее заведующая женской консультацией Алексинского родильного дома Элеонора Берестовой рассказывала, что в роддоме могут единовременно принимать до 25 рожениц.