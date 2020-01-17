Министерство здравоохранения Тульской области назвало назвало слухи о закрытии роддома в Алексине фейком.



По данным ведомства, медучреждение работает в штатном режиме. Если рожениц направляют в тульский роддом, то по медицинским показателям.

Ранее в соцсетях появилась информация, что роддом может закрыться — вообще или на плановую помывку.

Ранее заведующая женской консультацией Алексинского родильного дома Элеонора Берестовой рассказывала, что в роддоме могут единовременно принимать до 25 рожениц.