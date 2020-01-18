Из-за действий чиновников Донской едва не лишился 79 га городских лесов

Тульские прокуроры спасли 79 га городских лесов в Донском.



В конце 2017 года администрация Донского под руководством Руслана Бутова своим постановлением вывела 79 га лесных угодий из зоны «Лесные площади» в зону «Лесные насаждения, не входящие в лесной фонд», фактически незаконно исключив все городские леса, расположенные на землях населённого пункта.

На основании этого постановления министерство природных ресурсов и экологии во главе с Юрием Панфиловым приказом исключило сведения о 79 га городских лесов, что прямо запрещено пунктом 6 статьи 105 Лесного кодекса РФ.

Природоохранная прокуратура внесла представление министру и принесла протест на незаконные документы, по результатам рассмотрения которых правовые акты отменены, а сведения о городских лесах в Донском внесены в государственный лесной реестр документированной информации.